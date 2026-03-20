На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле Герой РФ Тютерев предположил, что Жириновский говорил правду о Пугачевой

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в свое время публично отрицательно высказывался о певице Алле Пугачевой, напомнил в интервью NEWS.ru командир бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Минобороны Александр Тютерев с позывным Морпех. Он предположил, что Жириновский, будучи прозорливым человеком, вероятно, очень хорошо умел видеть истинную суть людей.

Когда Жириновский был жив, он же до СВО предсказывал, кто она такая. Оскорблял, нельзя было так делать. Но он знал, чувствовал, что это за люди [такие как Пугачева], и в глаза им говорил, я не буду повторять эти выражения, — напомнил собеседник.

Но таких «как Пугачева», по его мнению, совсем немного среди деятелей российской культуры. Значительно больше людей с противоположными качествами — искренних патриотов, которые поддерживают Россию и никуда не уехали, отметил Герой РФ.

Знаете, к нам в гости [в подразделение] приезжает много деятелей культуры, помогают. 90% людей высокого культурного уровня в России остались, поддерживают СВО. Не все такие как Пугачева, — резюмировал легендарный командир героического подразделения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов предположил, что Пугачева в российском шоу-бизнесе «продвигала пороки». Поэтому не стоит удивляться тому, что, уехав за границу после начала СВО, артистка позволяла определенные высказывания в адрес бывших соотечественников, полагает боевой генерал.

Народный артист России Евгений Стеблов заявил, что мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО лично ему непонятен, ведь ей на родине ничего не запрещали. Стеблов добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной исполнительницы был буквально создан культ.