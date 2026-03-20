20 марта 2026 в 11:45

Тофу и авокадо: любовь с первого укуса (рецепт для занятых)

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Все говорят про бутерброды с авокадо, но мало кто знает, как добавить в них достаточно белка, чтобы блюдо стало полноценным обедом. Выход есть — добавляем тофу! Получается невероятно модный и очень сытный бутерброд на скорую руку.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • тофу (лучше копченый) — 70-80 г;

  • хлеб цельнозерновой — 2 ломтика;

  • авокадо — 1/2 шт. (примерно 60-70 г мякоти);

  • помидоры черри — 3-4 шт.;

  • лимонный сок — 1 ч. ложка;

  • кунжут — 1/2 ч. ложки;

  • соль — щепотка.

Приготовление займет не больше времени, чем варка кофе. Половинку спелого авокадо пюрируйте с помощью вилки, сбрызните цитрусовым соком и чуть посолите. Этим пюре намажьте тост из цельнозернового хлеба. Далее главная фишка: нарежьте копченый тофу тонкими ломтиками и выложите их поверх массы из авокадо. Далее добавьте несколько долек помидора черри и щепотку кунжута для красоты.

Благодаря авокадо, этот бутерброд на скорую руку получается маслянистым и нежным, а копченый тофу заменяет ветчину, делая закуску полезной. Идеально подходит для перекуса в офисе или на учебе. Готовьте и наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом постных пельменей.

Елизавета Макаревич
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

