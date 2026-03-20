Тофу и авокадо: любовь с первого укуса (рецепт для занятых)

Все говорят про бутерброды с авокадо, но мало кто знает, как добавить в них достаточно белка, чтобы блюдо стало полноценным обедом. Выход есть — добавляем тофу! Получается невероятно модный и очень сытный бутерброд на скорую руку.

Ингредиенты на 1 порцию:

тофу (лучше копченый) — 70-80 г;

хлеб цельнозерновой — 2 ломтика;

авокадо — 1/2 шт. (примерно 60-70 г мякоти);

помидоры черри — 3-4 шт.;

лимонный сок — 1 ч. ложка;

кунжут — 1/2 ч. ложки;

соль — щепотка.

Приготовление займет не больше времени, чем варка кофе. Половинку спелого авокадо пюрируйте с помощью вилки, сбрызните цитрусовым соком и чуть посолите. Этим пюре намажьте тост из цельнозернового хлеба. Далее главная фишка: нарежьте копченый тофу тонкими ломтиками и выложите их поверх массы из авокадо. Далее добавьте несколько долек помидора черри и щепотку кунжута для красоты.

Благодаря авокадо, этот бутерброд на скорую руку получается маслянистым и нежным, а копченый тофу заменяет ветчину, делая закуску полезной. Идеально подходит для перекуса в офисе или на учебе. Готовьте и наслаждайтесь!

