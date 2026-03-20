«Никакого желания»: саммит ЕС обнажил его бессилие в ситуации с Ираном Politico: саммит ЕС показал неспособность его лидеров к решительным действиям

Саммит Европейского союза, состоявшийся 19 марта, продемонстрировал неспособность лидеров объединения к решительным действиям, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, редко когда неспособность ЕС играть ведущую роль в международных делах была «столь очевидной».

Источники отметили, что на саммите не наблюдалось «никакого желания» как-либо вмешиваться в ближневосточный конфликт. Кроме того, страны Евросоюза не смогли согласовать ни новые меры по этому вопросу, ни выделение кредита Украине в €90 млрд (8,7 трлн рублей).

Ранее политолог Александр Рар выразил мнение, что Евросоюз может применить меры по исключению Венгрии из своего состава в случае победы на выборах действующего премьер-министра Виктора Орбана. По словам эксперта, руководство ведущих стран объединения крайне недовольно позицией венгерского лидера, который систематически критикует европейский подход к украинскому вопросу.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что противоречия между Брюсселем и Будапештом способны привести к распаду европейского сообщества. Как отметил эксперт, вслед за Венгрией из состава Евросоюза могут выйти Словакия, Чехия и Польша.