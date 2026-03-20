«Никакого желания»: саммит ЕС обнажил его бессилие в ситуации с Ираном

Politico: саммит ЕС показал неспособность его лидеров к решительным действиям

Главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе Главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Саммит Европейского союза, состоявшийся 19 марта, продемонстрировал неспособность лидеров объединения к решительным действиям, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, редко когда неспособность ЕС играть ведущую роль в международных делах была «столь очевидной».

Источники отметили, что на саммите не наблюдалось «никакого желания» как-либо вмешиваться в ближневосточный конфликт. Кроме того, страны Евросоюза не смогли согласовать ни новые меры по этому вопросу, ни выделение кредита Украине в €90 млрд (8,7 трлн рублей).

Ранее политолог Александр Рар выразил мнение, что Евросоюз может применить меры по исключению Венгрии из своего состава в случае победы на выборах действующего премьер-министра Виктора Орбана. По словам эксперта, руководство ведущих стран объединения крайне недовольно позицией венгерского лидера, который систематически критикует европейский подход к украинскому вопросу.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что противоречия между Брюсселем и Будапештом способны привести к распаду европейского сообщества. Как отметил эксперт, вслед за Венгрией из состава Евросоюза могут выйти Словакия, Чехия и Польша.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

