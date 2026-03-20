20 марта 2026 в 13:29

В России проанализировали данные о подбитом Ираном истребителе F-35

Истребитель F-35 мог потерпеть крушение в Саудовской Аравии после удара Ирана

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Фото: Ssgt. Elizabeth Davis/U.S. Air/Global Look Press
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который, по данным Ирана, был поражен зенитной ракетой, действительно мог потерпеть крушение, пишет Telegram-канал «Военная хроника». Автор канала высказал мнение, что самолет упал на территории Саудовской Аравии.

В качестве косвенного подтверждения автор обратил внимание на данные портала Flightradar24, которые фиксируют активность американской авиации над восточным районом Аль-Джубайль. Вылеты, начавшиеся прошлой ночью, могут свидетельствовать о проведении поисковой операции, говорится в публикации.

В Сети также предположили, что F-35 мог столкнуться с барражирующей зенитной ракетой, известной как «изделие 358», или ее модификацией. Особенность этого боеприпаса с головкой самонаведения заключается в способности поражать цель без участия радиолокационной станции. В таком случае пилот истребителя не получил бы сигнала о радарном облучении, который позволяет своевременно применить меры защиты.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель F-35 ВВС США. Судно получило серьезные повреждения. Вашингтон пока не комментировал инцидент.

