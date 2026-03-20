Врач оценил необходимость перехода на летнее время Врач Бузунов: переход на летнее время поможет россиянам чувствовать себя бодрее

Переход на летнее время может помочь россиянам чувствовать себя бодрее, рассказал KP.RU сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов. Он отметил, что из-за отмены перехода россияне теряют около одного светового часа каждый день.

Сейчас летом, в июне, темнеет сразу после 21 часа, а не после 22, как при переходе на летнее время. Если предположить, что большинство городских жителей ложатся в полночь, окажется, что они просто лишились светового часа, — рассказал Бузунов.

Врач подчеркнул, что из-за отсутствия перехода за летний период человек может потерять около 150 световых часов. При этом по его словам, смещение времени на час оказывает не большее влияние на организм человека, чем пара дополнительных часов сна в выходные.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время. По его мнению, это необходимо для того, чтобы начало дня сопровождалось естественным солнечным светом.