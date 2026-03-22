Раскрыты опасные последствия перевода часов на летнее время

Перевод часов на летнее время может спровоцировать болезнь Альцгеймера, сообщает The Sun со ссылкой на данные Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера и деменцией Великобритании. Как указано в материале, некоторые пациенты испытывают еще большую растерянность, беспокойство и возбуждение.

Отмечается, что из-за перевода часов часто также возникает нарушение сна, что приводит к плохому настроению и снижает способность ясно мыслить. По данным медиков, пациентов необходимо готовить к изменениям в распорядке дня, например, заставлять их поужинать на час раньше. Кроме того, специалисты советуют использовать плотные шторы, чтобы уменьшить попадание солнечного света и по вечерам.

Ранее психиатр Лев Белов рассказал, что регулярные занятия спортом и соблюдение средиземноморской диеты могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. По его словам, тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, также демонстрируют свою эффективность. Положительную роль может сыграть добавление зеленого чая в рацион, отметил он.