Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 14:06

Раскрыты опасные последствия перевода часов на летнее время

The Sun: перевод часов на летнее время может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перевод часов на летнее время может спровоцировать болезнь Альцгеймера, сообщает The Sun со ссылкой на данные Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера и деменцией Великобритании. Как указано в материале, некоторые пациенты испытывают еще большую растерянность, беспокойство и возбуждение.

Отмечается, что из-за перевода часов часто также возникает нарушение сна, что приводит к плохому настроению и снижает способность ясно мыслить. По данным медиков, пациентов необходимо готовить к изменениям в распорядке дня, например, заставлять их поужинать на час раньше. Кроме того, специалисты советуют использовать плотные шторы, чтобы уменьшить попадание солнечного света и по вечерам.

Ранее психиатр Лев Белов рассказал, что регулярные занятия спортом и соблюдение средиземноморской диеты могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. По его словам, тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, также демонстрируют свою эффективность. Положительную роль может сыграть добавление зеленого чая в рацион, отметил он.

здоровье
время
советы
болезнь Альцгеймера
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.