Песков раскрыл связь России и Кубы Песков: Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи стране

Россия находится в постоянном контакте с Кубой по теме американской блокады, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва обсуждает различные варианты помощи в сложившейся ситуации.

Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась, — сказал Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По словам Пескова, российская сторона обсуждает конкретные меры.

До этого посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что Мексика изучает варианты поставок энергоресурсов на Кубу, столкнувшуюся с острым дефицитом топлива. Софинский выразил надежду, что Мехико найдет решение для помощи Гаване.

Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами политика являются Гренландия и Иран.