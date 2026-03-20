20 марта 2026 в 13:42

Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана

Политолог Дудаков: Иран зарабатывает на энергокризисе, а Трамп терпит поражение

Иран получает выгоду от энергетического кризиса, в то время как президент США Дональд Трамп терпит неудачу, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на фоне сложной геополитической ситуации Тегеран добился рекордных доходов от продажи нефти.

Потоки иранской нефти сейчас довольно активно идут в Китай. Более того, Иран зарабатывает рекордные деньги, как бы это парадоксально ни звучало, на продажах этих энергоносителей — порядка $150 млн в сутки. То есть для Тегерана эта история может быть долгосрочной, довольно-таки выигрышной по итогам конфликта. Трамп же завяз в этом тупике. Он отлично понимает, что чем выше цена на топливо в США, тем ниже его рейтинги. И это подарок демократам в преддверии предстоящих выборов в конгресс. Как выбираться из этой ситуации, он не знает, поэтому он и мечется в поисках того, чтобы хотя бы как-то сохранить лицо и попытаться купировать последствия энергокризиса, который он сам же и спровоцировал, — поделился Дудаков.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США рассматривают возможность снятия санкций с иранской нефти для снижения цен на энергоносители. По его словам, Вашингтон уже использовал такой подход в отношении российских ресурсов.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
