20 марта 2026 в 13:48

США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью

Минфин США включил Кубу в список стран с ограничениями на российскую нефть

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press
Министерство финансов США снесло Кубу в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть, передает Bloomberg. В этот же список вошли в том числе Иран и КНДР. Предполагается, что обновление лицензии связано с сообщениями о том, что российский танкер с 700 тыс. баррелей нефти может прибыть на Кубу уже к концу месяца.

По словам аналитиков, республика остро нуждается в топливе. С 9 января страна не получала нефти — последнюю поставку тогда осуществила Мексика, вскоре прекратившая это делать под давлением Вашингтона.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Белый дом пошел на временное ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти из-за стремительного удорожания топлива внутри Соединенных Штатов и отсутствия иных вариантов стабилизации ситуации. По словам эксперта, цены на бензин в Америке вплотную приблизились к историческим максимумам.

Кроме того, министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт использовал чрезвычайные полномочия, предусмотренные законом об оборонном производстве, чтобы санкционировать возобновление добычи нефти на законсервированном калифорнийском промысле, принадлежащем компании Sable. Американское правительство приняло это решение для стабилизации топливного рынка.

