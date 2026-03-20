Стали известны самые любимые блюда китайских туристов в России ТАСС: китайские туристы в России чаще всего пробуют борщ, пельмени и икру

Китайские туристы в Москве проявляют заметно возросший интерес к традиционной русской кухне, чаще всего пробуя борщ, пельмени и икру, сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристических компаний КНР. В компании Tongcheng Travel пояснили, что дегустация русской кухни нередко становится ключевым элементом путешествия.

В компании Dufan Travel добавили, что помимо борща китайцы с удовольствием пробуют квас, мороженое и темный шоколад. Для экзотического опыта они также выбирают крабов.

При этом гостям из Китая интересно заглянуть и в китайские рестораны, чтобы оценить, как в России готовят блюда их родной кухни. Наибольшим спросом пользуются хого («китайский самовар»), кухня северо-востока Китая, а также пекинская и сычуаньская кухни.

Ранее стало известно, что рабочая группа при Минпромторге сформирует перечень из более чем 200 блюд для создания единого стандарта русской кухни. Стандартизация затронет такие известные блюда, как уха и блины, а также более сложные, например курник, говяжий рубец и визигу — продукт из хорды осетровых рыб, использовавшийся для начинки пирогов.