Зубная паста творит чудеса на кухне: жир, налет и запахи исчезают без дорогой химии

Многие хозяйки до сих пор доверяют простым домашним способам уборки больше, чем дорогим средствам из магазина. Обычная зубная паста неожиданно оказалась настоящей помощницей на кухне. Она помогает убрать налет, жир и неприятные запахи там, где не всегда справляется даже посудомоечная машина.

Особенно хорошо паста работает с медной посудой и серебряными приборами. Достаточно нанести немного средства на мягкую ткань и аккуратно потереть поверхность круговыми движениями. Потемневший налет быстро исчезает, а посуда снова начинает блестеть. Такой способ очищает металл деликатно и не оставляет царапин.

Еще один полезный прием — чистка разделочных досок. После рыбы, чеснока или лука на них часто остается стойкий запах. Небольшое количество пасты помогает быстро освежить поверхность. Точно так же можно привести в порядок пластиковые контейнеры, на которых остаются жирные разводы от соусов и масла.

Хорошо справляется паста и с чайным или кофейным налетом на кружках. Нужно лишь слегка потереть загрязненные места губкой, после чего промыть посуду водой. Поверхность становится чистой без резкого химического запаха.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда держит отдельный тюбик дешевой зубной пасты рядом с кухонными средствами. Она советует выбирать пасту без крупных отбеливающих гранул, чтобы случайно не поцарапать деликатные поверхности.

