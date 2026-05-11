Кружка как из подвала стала — ну фу! 4 кухонных трюка возвращают белизну за минуту

Кружка как из подвала стала — ну фу! 4 кухонных трюка возвращают белизну за минуту

Темный налет от чая и кофе портит вид любимых кружек и со временем влияет на вкус напитка. Хорошая новость — от него легко избавиться без дорогой химии и долгого замачивания. Достаточно простых средств, которые уже есть на кухне.

Первый способ — соль с лимонной кислотой. Слегка смочите кружку, добавьте по щепотке того и другого и пройдитесь губкой. Смесь мягко счищает налет и возвращает белизну.

Второй вариант — перекись и сода. Протрите внутреннюю поверхность перекисью, подождите минуту, затем добавьте немного соды и потрите. Налет уходит быстро, особенно в застарелых местах.

Третий способ — обычная зубная паста. Нанесите ее на старую щетку и аккуратно обработайте стенки. Это удобно для узоров и трудных участков.

И самый простой вариант — сода с каплей воды. Получившейся кашицей натрите кружку и смойте.

Делайте такую чистку регулярно — и налет не будет накапливаться, а посуда всегда останется аккуратной и свежей.

Ранее сообщалось, что со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность.