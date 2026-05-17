Мерзкий липкий фартук на кухне: старая хитрость с маслом смывает жир за минуты

Кухонный фартук рядом с плитой быстро покрывается жирными брызгами, которые со временем превращаются в плотный липкий налет. Отмыть его обычным средством для посуды получается далеко не всегда, а агрессивная химия может испортить поверхность. Но есть простой домашний способ, который помогает справиться даже со старыми пятнами.

Для чистящей смеси понадобятся всего два ингредиента — пищевая сода и обычное растительное масло. Одну столовую ложку соды смешивают с половиной ложки масла до густой однородной пасты. По консистенции она должна напоминать сметану.

Готовую смесь наносят прямо на жирные участки кухонного фартука и оставляют на несколько минут. Масло начинает размягчать застарелый жир, а сода помогает аккуратно убрать загрязнения без жесткого трения.

После этого поверхность протирают губкой или мягкой тряпкой. Остатки смеси легко удаляются обычным мыльным раствором. В конце фартук вытирают насухо, чтобы не осталось разводов.

После такой чистки поверхность становится заметно свежее и чище, а въевшийся жир уходит без долгого оттирания и дорогих средств из магазина.

