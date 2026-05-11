Швы как из фильма ужасов стали — не паникуй: уксус за 5 минут вытаскивает грязь наружу

Потемневшие швы между плиткой быстро портят вид даже самой аккуратной кухни или ванной. Но возвращать им чистоту можно без дорогой химии и долгого оттирания — все решается обычными домашними средствами.

Самый простой вариант — белый уксус. Смешайте его с горячей водой 1:1 и нанесите на швы губкой или распылителем. Подождите около пяти минут — грязь начнет отходить сама. После этого просто протрите поверхность тряпкой. При сильных загрязнениях процедуру можно повторить.

Если уксуса нет, подойдет нашатырный спирт или перекись водорода — они не только осветляют швы, но и дополнительно дезинфицируют.

Еще один рабочий вариант — сода. Смешайте ее с водой до густой пасты, нанесите на швы и тщательно пройдитесь жесткой щеткой. Усилий больше, но эффект заметный.

Для мелких участков удобно использовать обычную зубную пасту: нанесите и вотрите старой щеткой, абразив мягко убирает грязь и возвращает светлый оттенок.

Если делать такую чистку регулярно, швы не успевают темнеть, и плитка выглядит намного свежее без лишних затрат.

