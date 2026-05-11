День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 15:30

Швы как из фильма ужасов стали — не паникуй: уксус за 5 минут вытаскивает грязь наружу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Потемневшие швы между плиткой быстро портят вид даже самой аккуратной кухни или ванной. Но возвращать им чистоту можно без дорогой химии и долгого оттирания — все решается обычными домашними средствами.

Самый простой вариант — белый уксус. Смешайте его с горячей водой 1:1 и нанесите на швы губкой или распылителем. Подождите около пяти минут — грязь начнет отходить сама. После этого просто протрите поверхность тряпкой. При сильных загрязнениях процедуру можно повторить.

Если уксуса нет, подойдет нашатырный спирт или перекись водорода — они не только осветляют швы, но и дополнительно дезинфицируют.

Еще один рабочий вариант — сода. Смешайте ее с водой до густой пасты, нанесите на швы и тщательно пройдитесь жесткой щеткой. Усилий больше, но эффект заметный.

Для мелких участков удобно использовать обычную зубную пасту: нанесите и вотрите старой щеткой, абразив мягко убирает грязь и возвращает светлый оттенок.

Если делать такую чистку регулярно, швы не успевают темнеть, и плитка выглядит намного свежее без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что иногда даже дорогие порошки не справляются с пятнами и неприятными запахами, а результат стирки разочаровывает. Я давно использую простые домашние средства, которые стоят копейки, но работают не хуже магазинной химии.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
кухни
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.