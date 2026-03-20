20 марта 2026 в 13:45

Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие

Военэксперт Кнутов: США боятся применить секретный дискомбобулятор против Ирана

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты пока не решаются применить против Ирана секретное инфразвуковое оружие под названием «дискомбобулятор», заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru». Однако, отметил он, они могут сделать это в случае начала наземной операции.

Это секретное оружие, поэтому они боятся его использовать <...> Не во всех условиях боевых можно это оружие применять. Где-то его рамки воздействия ограничены, поэтому в случае какого-то интенсивного боя его применять достаточно сложно, — сказал Кнутов.

Президент США Дональд Трамп в январе рассказал о применении секретного оружия, дезориентирующего противника, в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, из-за этого оружия венесуэльская армия не смогла запустить свои ракеты. Глава Белого дома назвал это оружие «дискомбобулятором» (от английского «дезориентатор»).

Ранее сообщалось, что еще три военных корабля Соединенных Штатов покинули порт Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Речь идет об авианосце USS Boxer, а также о десантных кораблях USS Portland и USS Comstock. В общей сложности судна вмещают около 2,5 тыс. морских пехотинцев.

Россия
США
Иран
вооружения
технологии
