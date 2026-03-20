Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:45

«Безрассудные действия»: МИД России об атаках Украины на «Турецкий поток»

Захарова назвала безрассудными атаки ВСУ на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» оказались безрассудными, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Речь идет об атаках, зафиксированных с 17 по 19 марта. По словам Захаровой, которые приводит пресс-служба дипломатического ведомства, преступления Киева лежат в одной плоскости с терактами против танкеров.

Эти безрассудные действия Киева лежат в одной плоскости с санкционированными им террористическими нападениями на российские и иностранные танкеры в международных водах Средиземного и Черного морей, а также инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума — компании с масштабным участием зарубежного капитала, — говорится в заявлении.

Ранее «Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние две недели объекты на юге России подвергались атакам более десяти раз.

Позже профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что попытки ВСУ атаковать газопроводы, снабжающие Европу, связаны с личным конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Зеленский мечтает уничтожить политического противника.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.