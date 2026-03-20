20 марта 2026 в 14:27

Стало известно, как Ирану впервые удалось сбить американский F-35

Военэксперт Кнутов: Иран мог сбить F-35 российским ЗРК или его аналогом

Иран мог поразить американский истребитель F-35 с помощью российского ЗРК или его аналога, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для нанесения удара также мог использоваться комплекс оптико-электронной станции, сопровождающий захваченную цель.

Иранцы вполне могли применить [против F-35] российские ЗРК либо свои «Тор» и «Панцирь», являющиеся аналогом С-300. Однако я все-таки считаю, что применялся какой-то другой комплекс оптико-электронной станции, где визуально на экране можно было заметить цель, сопровождать ее. Летчик при этом не понимает, что его ведут ракетчики, и начинает это осознавать только тогда, когда произведен пуск ракеты по его самолету, — поделился Кнутов.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-35. По обнародованной информации, самолет получил значительные повреждения.

До этого в КСИР сообщили, что Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе. В рамках комбинированной операции с использованием крылатых ракет и беспилотников были уничтожены ангары с истребителями США на авиабазе Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и на базе Шейх-Иса в Бахрейне.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
