Губернатор ЕАО раскрыла подробности программы сохранения амурских тигров

На территории Еврейской автономной области (ЕАО) планируют создать специальный центр по сохранению амурских тигров — его уже начали строить, заявила KP.RU губернатор региона Мария Костюк. По ее словам, власти делают все возможное для увеличения популяции этих животных.

Благодаря комплексной работе количество амурских тигров в ЕАО существенно выросло, подчеркнула Костюк. Она отметила, что этим зверям комфортно обитать не только в тайге, но и в местностях недалеко от людей. Губернатор добавила, что, помимо программы сохранения тигров, регион начал активно развивать туристическую отрасль.

Ранее сообщалось, что тигр перекрыл движение на трассе возле поселка Бойцово в Хабаровском крае. Хищник вышел на дорогу и лег прямо на проезжей части. Очевидцы рассказали, что водители остановились, заметив зверя.