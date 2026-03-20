20 марта 2026 в 12:22

Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ

Энергетик Юшков: удар по месторождениям в Саудовской Аравии поднимет цены на газ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скачок цен на газ, а также нефть до $150–200 (12,6–16,8 тыс. рублей) за баррель возможен при резком обострении геополитической ситуации, в частности при ударах по ключевым месторождениям в Саудовской Аравии, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, текущая напряженность уже создает предпосылки для роста стоимости топлива, но пока она не достигла критического уровня.

Большой скачок в цене газа, а также нефти до $150–200 за баррель возможен только при каком-то ярком политическом событии, которое напугает рынок дополнительным дефицитом. Например, удар по крупным месторождениям в Саудовской Аравии. Сейчас, в принципе, до $150 цена может подскочить на фоне того, что начались удары по нефтеперерабатывающему заводу и портовым мощностям страны в Красном море. То есть у саудитов есть один нефтепровод. Он позволяет обойти Ормузский пролив и выйти в Красное море. Саудовская Аравия максимально старается его загрузить. Туда пришла большая группа танкеров для того, чтобы вывозить саудовскую нефть в обход пролива, — пояснил Юшков.

Он отметил, что Иран начал наносить удары и по самому порту, и по НПЗ, который там расположен. По его словам, отгрузки нефти оттуда временно прекращены. Эксперт подчеркнул, если Саудовская Аравия приостановит действия на данном нефтепроводе, это усугубит экономический кризис, тогда цены на нефть вырастут.

Ранее саудовские аналитики сообщали, что стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель. По их мнению, это произойдет в том случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля.

нефть
энергоресурсы
Саудовская Аравия
Иран
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
