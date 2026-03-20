Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 13:28

«Россия должна и будет»: Песков обозначил интересы России в энергетике

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия намерена действовать исключительно в соответствии со своими интересами и экономической выгодой, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, именно так он прокомментировал возможность полного ухода страны с европейских энергетических рынков.

Россия должна и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, ее выгоде, — сказал представитель Кремля.

Ранее спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе следует признать ошибки в энергетике и геополитике, изменить руководство ЕС и пересмотреть курс в отношении России. Он отметил, что, по его мнению, европейским странам для выживания необходимы связи с Россией.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС заявила, что европейские государства не планируют возвращаться к импорту российского газа, даже если нехватка топлива приведет к серьезным сбоям в энергетике. Она подчеркнула, что стратегия ЕС остается прежней.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.