В Кремле заявили, что Россия может сменить вектор энергопоставок

Россия полностью переориентирует продажу энергоресурсов на новые растущие рынки, если будет понятно, что они более привлекательны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, эти рынки в настоящий момент испытывают потребность в энергоресурсах, передает РИА Новости.
Если будет признано, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах и в сжиженном газе, и в нефти, и в нефтепродуктах, если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на эти рынки, — сказал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. Она уточнила, что цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.
До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что текущая ситуация на мировых рынках доказывает, что Россия занимала верную позицию и многие государства это осознают. По его словам, интерес к РФ растет не только из-за востребованности энергоресурсов.