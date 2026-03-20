«Жириновский был прав!» Герой РФ Морпех о Судже, Януковиче, Пугачевой

Герой России с позывным Морпех (настоящее имя — Александр Тютерев) командует подразделением «Ветераны». Это они придумали и сделали возможной операцию по освобождению Курского приграничья в марте 2025 года. Бойцы прошли 16 км по газовой трубе и, выйдя из-под земли, буквально размели элитные подразделения ВСУ. Об уникальной военной тактике ведения боя, силе русского духа и «правде Жириновского» Морпех рассказал NEWS.ru.

Как ВС РФ освобождали Курское приграничье

— Александр Николаевич, мы знаем, чтобы бойцы смогли пройти такую дистанцию по газовой трубе, инженерной командой вашего подразделения внутри трубы был выстроен фактически жилой квартал.

— Мы делали вентиляции, связь, накопители, комнаты для работы, позиции под землей для БПЛА и так далее… Аналогичные операции мы проводили и раньше, самую первую — в Изюме. Операция на Курском приграничье, конечно, была самой масштабной — 16 км.

— После освобождения ВС РФ Курского приграничья на Западе заговорили о «новой тактике русских» — подземных марш-бросках — и о том, что русская армия может появиться из-под земли в любой точке пространства.

— Плюсы таких операций — минимальное количество потерь личного состава при эффективном выполнении боевых задач…

Что способствовало успеху? Все достаточно просто: если правильно выстроить [работу команды] и придерживаться нормативов — и чтобы командиры были правильные и обученные — все работает. Это плановая работа по продвижению и захвату позиций противника — подкопы, труба и так далее. Нет труб — копать, продвигаться вперед, закрепляться. Работаем, не сидим.

— Вы были сразу уверены, что все пойдет по плану?

— Надо всегда быть уверенным, понимая, что на 100% получится. Если же присутствует неуверенность, это означает, что операция спланирована неправильно.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывает ли юмор в окопах

— На фронте есть место смешным историям?

— На фронте есть место всему. Скажем, в Авдеевке мы пленного офицера ВСУ взяли. В числе прочего он рассказал, как один из его бойцов две недели докладывал, будто под землей «кто-то разговаривает».

Под землей наши бойцы находились — маршрут пробивали. Они рассказывали историю со своей стороны — однажды копают и вдруг слышат вопрос: «Кофе будете?» Очень удивились. А это, оказывается, солдат ВСУ, сидя на своей позиции и слыша «голоса из-под земли», предложил кофейку. Это заметил его сослуживец: как в пустом блиндаже тот разговаривает с кем-то и предлагает кофе. В итоге солдата в клинику отправляют, думая, будто с катушек слетел, рассказал нам пленный офицер.

«Не все в культуре такие, как Пугачева»

— Какие качества, помимо физической подготовки, помогали бойцам проходить сложнейший маршрут под землей в трубе, освобождая Курское приграничье?

— Какие качества? Да просто [наши бойцы] — смелые нормальные мужики. Я вам вот что скажу. У русского человека есть одно очень интересное свойство: в экстремальной ситуации у нас вырубается инстинкт страха. У каких-то других людей и наций, я думаю, наоборот, проявляется стремление выжить любой ценой. Это делает их слабыми. А у нас включается режим наоборот — русский мужик прет вперед и плевать хотел на опасности. Это качество очень заметно на СВО: в экстремальных условиях идем вперед.

Из-за этого, наверное, западный мир и старается уничтожить Россию и русский народ. Непонятные мы для них. Да и невозможно это объяснить с точки зрения здравого смысла — в человека стреляют, а он все равно жизни радуется. Ну вот такие мы, русские.

И русскому человеку не нужны ведь никакие лавры. Выполняет свой долг по защите Родины и затем уезжает домой. В город свой маленький, или в город большой, кто-то в деревню, кто-то в поселок. И продолжает жить.

Морпех (настоящее имя — Александр Тютерев) Фото: NEWS.ru

— И все-таки после начала СВО одни русские люди уехали на фронт, а другие — в противоположную сторону. Даже Алла Пугачева, которую до сих пор некоторые считают великой русской певицей, не осталась на Родине.

— Знаете, к нам в гости [в подразделение] приезжает много деятелей культуры, помогают. 90% людей высокого культурного уровня в России остались, поддерживают СВО. Маленький процентик уехали, Пугачева в их числе.

Когда Жириновский был жив, он же говорил, кто она такая. В нелицеприятных выражениях, не нужно было так говорить, она все-таки женщина. Но ведь был прав! Повторюсь: к счастью, далеко не все в культуре такие как она.

Как «Ветераны» отнеслись к идее присвоить им гвардейский статус

— В декабре 2025 года во время прямой линии с президентом России прозвучало предложение присвоить подразделению «Ветераны» почетный статус гвардейского. Как вы к этому отнеслись?

— Статус гвардейского является коллективным награждением всех бойцов подразделения — это почетно, конечно.

Чтобы вы понимали, мы на СВО приехали 4 человека, добровольцами, в 2022 году. Создавали отряд сначала маленький, в 200 человек, через 5 лет стали бригадой — 2700 человек. Имея штабы, учет, склады, артиллерию, танковые и штурмовые подразделения, БПЛА…

Очень большая работа проведена в полевых условиях. Получить за боевые заслуги статус гвардейский, конечно, приятно для всех.

Кого Морпех считает настоящим президентом Украины

— Когда будут освобождены Сумы, по вашим прогнозам?

— У нас все идет в плановом режиме, по графикам. Больше ничего не могу сказать.

— Как, по вашему мнению, закончит свой путь президент Украины Владимир Зеленский?

— А как, вы думаете, будет доживать свои дни человек, который практически целиком уничтожил сильное мужское население Украины? Если только каждый день станет употреблять запрещенные препараты, чтобы не думать об этом. От этого, наверное, умрет.

Или его зачистят, я думаю, не доживет до преклонного возраста.

— Кто может прийти к власти на Украине на смену Зеленскому? Буданов, условно?

— В идеале должен прийти законный президент Украины. А законный — тот, кто находился на этом посту до переворота 2014 года: Янукович Виктор Федорович. Да, у него были свои минусы. Но с кем ни поговори, все вспоминают жизнь при Януковиче, говорят, что простому украинцу хорошо жилось.

