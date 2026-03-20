Настоящим президентом Украины является Виктор Янукович, выразил мнение в интервью NEWS.ru Герой России и командир бригады «Ветераны» Министерства обороны РФ Александр Тютерев с позывным Морпех. Он напомнил, что в 2014 году Янукович был незаконно отстранен от власти в результате совершившегося в Киеве государственного переворота.

В идеале должен вернуться к власти законный президент Украины. А законный — тот, кто находился на этом посту до переворота 2014 года: Янукович Виктор Федорович, — отметил Герой России.

Он согласился с тем, что Януковича действительно критиковали многие жители Украины, и вероятно, он совершал ошибки на высокой должности. Однако сейчас украинцы вспоминают о временах президентства Януковича со щемящей ностальгией: простым гражданам хорошо жилось, считает собеседник.

Да, у него были свои минусы. Но с кем ни поговори, все вспоминают жизнь при Януковиче, простому украинцу было хорошо жить. Украина была государством, туда приятно было приезжать, — вспомнил собеседник.

Ранее Морпех сообщил, что слаженная работа подразделений сыграла решающую роль в успешном завершении операции «Поток» по освобождению Курского приграничья год назад в марте 2025 года. Тогда военнослужащие его подразделения подготовили трубу высотой в 1,4 м, к тому, чтобы внутри нее могли пройти сотни бойцов ВС РФ.

Тютерев также предположил, что у русского человека в экстремальных условиях «отключается режим самосохранения». Именно это свойство вместе со смелостью и силой духа, по мнению собеседника, помогает русским людям побеждать врага.