Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад

Слаженная работа подразделений сыграла решающую роль в успешном завершении операции «Поток» по освобождению Курского приграничья год назад в марте 2025 года, рассказал в интервью NEWS.ru командир бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Герой России Александр Тютерев с позывным Морпех. Военнослужащие его подразделения подготовили трубу высотой в 1,4 м, к тому, чтобы внутри нее могли пройти сотни бойцов. В результате этой операции было освобождено Курское приграничье.

Мы делали [внутри трубы] все четко как положено: вентиляции, связь, накопители, комнаты для работы, позиции под землей для БПЛА и так далее… Аналогичные операции мы проводили и раньше, а самая первая была в Изюме. [Операция] на Курском приграничье, конечно, была самой масштабной — 16 км. Плюсы таких операций — минимальное количество потерь личного состава при эффективном выполнении боевых задач, — отметил Герой России.

По его мнению, операция помогла достичь выполнения поставленной задачи — освобождение российских территорий от ВСУ — при минимальных потерях. Командир подразделения отметил, что в условиях боевых действий, как и в любой профессии, важно постоянно совершенствовать свои навыки, это дает преимущества в движении вперед.

Что способствовало успеху? Все достаточно просто: если правильно выстроить [работу команды] и придерживаться нормативов — и чтобы командиры были правильные и обученные — все функционирует. Это плановая работа по продвижению и захвату позиций противника — подкопы, труба и так далее. Нет труб — копать, продвигаться вперед, закрепляться. Работаем, не сидим, — резюмировал Морпех.

Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской бригады Игорь Лазарев сообщил, что Вооруженным силам Украины понадобилось два часа на то, чтобы узнать о присутствии российских военных у себя в тылу во время операции «Труба». Герой России отметил, что в марте 2025 года, когда и началась операция, ВС РФ активно давили на противника по всему фронту.

Командир штурмовой роты бригады «Ветераны» с позывным Ник рассказал, что операция «Поток» — или «Труба» — должна была помочь ВС России создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и возможности эвакуации. Он отметил, что российским военным требовалось несколько мест, где они смогут просачиваться в центр города и расходиться дальше.