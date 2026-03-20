20 марта 2026 в 10:45

Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад

Герой РФ Морпех: главную роль в освобождении Суджи сыграла операция «Поток»

Александр Тютерев с позывным Морпех Александр Тютерев с позывным Морпех Фото: NEWS.ru
Слаженная работа подразделений сыграла решающую роль в успешном завершении операции «Поток» по освобождению Курского приграничья год назад в марте 2025 года, рассказал в интервью NEWS.ru командир бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Герой России Александр Тютерев с позывным Морпех. Военнослужащие его подразделения подготовили трубу высотой в 1,4 м, к тому, чтобы внутри нее могли пройти сотни бойцов. В результате этой операции было освобождено Курское приграничье.

Мы делали [внутри трубы] все четко как положено: вентиляции, связь, накопители, комнаты для работы, позиции под землей для БПЛА и так далее… Аналогичные операции мы проводили и раньше, а самая первая была в Изюме. [Операция] на Курском приграничье, конечно, была самой масштабной — 16 км. Плюсы таких операций — минимальное количество потерь личного состава при эффективном выполнении боевых задач, — отметил Герой России.

По его мнению, операция помогла достичь выполнения поставленной задачи — освобождение российских территорий от ВСУ — при минимальных потерях. Командир подразделения отметил, что в условиях боевых действий, как и в любой профессии, важно постоянно совершенствовать свои навыки, это дает преимущества в движении вперед.

Что способствовало успеху? Все достаточно просто: если правильно выстроить [работу команды] и придерживаться нормативов — и чтобы командиры были правильные и обученные — все функционирует. Это плановая работа по продвижению и захвату позиций противника — подкопы, труба и так далее. Нет труб — копать, продвигаться вперед, закрепляться. Работаем, не сидим, — резюмировал Морпех.

Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской бригады Игорь Лазарев сообщил, что Вооруженным силам Украины понадобилось два часа на то, чтобы узнать о присутствии российских военных у себя в тылу во время операции «Труба». Герой России отметил, что в марте 2025 года, когда и началась операция, ВС РФ активно давили на противника по всему фронту.

Командир штурмовой роты бригады «Ветераны» с позывным Ник рассказал, что операция «Поток» — или «Труба» — должна была помочь ВС России создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и возможности эвакуации. Он отметил, что российским военным требовалось несколько мест, где они смогут просачиваться в центр города и расходиться дальше.

Виктория Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

