Эти пышки — вкус детства в идеальном исполнении. Дрожжевое тесто, смалец и особая техника для той самой слоистой текстуры

В чем главная загадка этой выпечки? В ее поразительной универсальности. С хрустящими шкварками и щепоткой соли она — сытная закуска. С ложкой густого варенья или сметаны — изысканный десерт.

Что понадобится

Для теста: сметана (20%) — 200 г, яичный желток — 1 шт., сухие дрожжи — 7 г, сахар — 1 ч. л., соль — 0.5 ч. л., мука пшеничная — 300–350 г, вода теплая — 50 мл.

Для прослойки и жарки: сало свиное (несоленое) — 150 г, масло растительное рафинированное — для фритюра.

Как готовлю

Достаем сметану из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Дрожжи растворяем в теплой воде с сахаром и оставляем на 15 минут для активации.

В миске слегка взбиваем венчиком сметану с желтком и солью, вливаем подошедшую дрожжевую смесь и перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку, замешивая сначала лопаткой, а затем руками до состояния мягкого, немного липкого теста.

Накрываем миску полотенцем и убираем в теплое место на час для подъема — тесто должно удвоиться в объеме.

Пока тесто подходит, готовим смалец: мелко нарезанное сало обжариваем на медленном огне до вытопления жира и появления золотистых шкварок. Жир сливаем в отдельную емкость и даем немного остыть, шкварки откладываем.

Подошедшее тесто обминаем на припыленной мукой столешнице, выпуская воздух, и раскатываем в тонкий прямоугольный пласт. Поверхность пласта равномерно смазываем теплым, но не горячим смальцем. Как только жир слегка застынет, плотно сворачиваем пласт в рулет по длинной стороне. Затем оба конца этого рулета закручиваем по спирали к центру, формируя «восьмерку».

Разрезаем ее посередине, разделяя две «улитки». Кончики каждой заготовки защипываем, формируя шарики, которые затем аккуратно разминаем руками в лепешки толщиной около 1 см и слегка раскатываем скалкой. Поверхность накалываем вилкой, чтобы избежать вздутий, и оставляем под полотенцем на 20 минут для расстойки.

В глубокой чугунной сковороде или сотейнике разогреваем большое количество растительного масла (фритюр). Осторожно укладываем пышку, накрываем крышкой и жарим на среднем огне до румяного золотистого цвета с каждой стороны.

Готовую пышку выкладываем на решетку или бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, и держим в тепле. Аналогично обжариваем вторую заготовку.

