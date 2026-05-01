Сдобные плюшки с изюмом — собираем машину времени в детство. Мягкие, как пух, и без возни с тестом

Помните тот самый вкус из буфета или бабушкиной кухни? Эти булочки — чистый флешбэк в СССР. Никакой сложной кондитерской магии, только тепло, уют и знакомый аромат сдобы. Я просто хочу, чтобы вы снова это почувствовали.

Что понадобится

Мука — 500 г, молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г (или 20 г свежих), яйца — 2 шт., сахар — 100 г, масло растительное — 50 мл, соль — 1/2 ч. л., изюм — 100 г, сахар для посыпки — 3 ст. л., желток для смазывания — 1 шт., молоко для смазывания — 1 ст. л.

Как готовлю

Подогреваю молоко, растворяю в нем ложку сахара и дрожжи, оставляю на 15 минут до пенной шапки. В просеянную муку вливаю опару, добавляю яйца, соль и оставшийся сахар. Замешиваю тесто, постепенно вливая растительное масло.

Вымешиваю 10 минут — оно должно стать гладким и эластичным. Оставляю под пленкой в тепле на час. Обминаю и даю подняться еще 40 минут. Делю тесто на 8–10 частей, каждую раскатываю в овал. Посыпаю сахаром и изюмом, сворачиваю в тугой рулет.

Складываю рулет пополам, защипываю концы. Кладу заготовку швом вниз и делаю надрез вдоль, не доходя до края — разворачиваю, получая сердечко. Выкладываю на пергамент, накрываю полотенцем и жду 40 минут.

Смазываю смесью желтка с молоком и отправляю в духовку при 180 °C на 20 минут до румяной корочки. Эти плюшки — идеальный повод собрать всю семью за столом.