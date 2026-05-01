Сдобные плюшки с изюмом — собираем машину времени в детство. Мягкие, как пух, и без возни с тестом

Фото: D-NEWS.ru
Помните тот самый вкус из буфета или бабушкиной кухни? Эти булочки — чистый флешбэк в СССР. Никакой сложной кондитерской магии, только тепло, уют и знакомый аромат сдобы. Я просто хочу, чтобы вы снова это почувствовали.

Что понадобится

Мука — 500 г, молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г (или 20 г свежих), яйца — 2 шт., сахар — 100 г, масло растительное — 50 мл, соль — 1/2 ч. л., изюм — 100 г, сахар для посыпки — 3 ст. л., желток для смазывания — 1 шт., молоко для смазывания — 1 ст. л.

Как готовлю

Подогреваю молоко, растворяю в нем ложку сахара и дрожжи, оставляю на 15 минут до пенной шапки. В просеянную муку вливаю опару, добавляю яйца, соль и оставшийся сахар. Замешиваю тесто, постепенно вливая растительное масло.

Вымешиваю 10 минут — оно должно стать гладким и эластичным. Оставляю под пленкой в тепле на час. Обминаю и даю подняться еще 40 минут. Делю тесто на 8–10 частей, каждую раскатываю в овал. Посыпаю сахаром и изюмом, сворачиваю в тугой рулет.

Складываю рулет пополам, защипываю концы. Кладу заготовку швом вниз и делаю надрез вдоль, не доходя до края — разворачиваю, получая сердечко. Выкладываю на пергамент, накрываю полотенцем и жду 40 минут.

Смазываю смесью желтка с молоком и отправляю в духовку при 180 °C на 20 минут до румяной корочки. Эти плюшки — идеальный повод собрать всю семью за столом.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
Общество
Работники по всему миру перешли к тактике «показной продуктивности»
Общество
Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри
Общество
Мешаю все ложкой — и на противень: пицца за 7 минут без скалки и замеса, как в Неаполе
Здоровье/красота
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова заявила о снижении уровня бедности в России
«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях
Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми
Медведев раскрыл ощущения в самые драматические периоды истории
Медведев пошутил про «Единую Россию»
Германия рискует остаться без газа к следующей зиме
Двое подростков госпитализированы после ДТП в Люберцах
В Госдуме выступили с важной для малоимущих пенсионеров инициативой
Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая
«Потому что сделали свой выбор»: мэр Энергодара о мести ВСУ жителям
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло
Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми
Раскрыты подробности ЧП с вертолетом в Коми
Раскрыто число пострадавших при посадке вертолета в Коми
Медведев сообщил о кратном росте финансовой поддержки семей
Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми
Раскрыто, был ли вооружен пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина
Московский ЖК «Алые паруса» потряс жуткий инцидент
Парашютист выжил после жесткой посадки на линию электропередачи
Медведев раскрыл, где нужен особый контроль за работодателями
Дальше
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

