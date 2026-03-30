Сенатор «урвал» за копейки часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Генпрокуратура направила в суд иск к сенатору Ахмату Салпагарову, его членам семьи и аффилированным лицам с требованием обратить в доход государства строительную компанию «Кубанское» стоимостью около 4 млрд рублей, пишет «Коммерсант». В качестве ответчиков по делу фигурируют 27 физических лиц и пять организаций.

По версии надзорного ведомства, в начале 2000-х годов фигуранты незаконно приобрели участки Тебердинском национальном парке, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, по цене примерно в сто раз ниже рыночной, после чего использовали их под строительство гостиниц. В Генпрокуратуре заявили, что бывший мэр установил контроль над 2,28 га земель нацпарка под предлогом развития туризма.

В итоге на купленных участках построили восьмиэтажный пятизвездочный отель, а также котельную, трансформаторную подстанцию, генераторную и кафе, которые не поставили на кадастровый учет. Кроме того, возвели четырехэтажную гостиницу, оформленную как незавершенное строительство, и жилые комплексы общей площадью около 6 тыс. квадрантных метров.