Секрет опытных садоводов: зачем они оставляют мох на грядках и под деревьями

Фото: Rob Tilley/C00558.4/Global Look Press
Многие дачники привыкли считать мох настоящей проблемой участка. Но на деле этот зеленый ковер может принести гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Опытные садоводы давно используют его не только для красоты, но и как помощника в уходе за растениями.

Сам по себе мох не портит почву и не вытягивает из нее полезные вещества. Зато он помогает понять состояние грунта. Если мох активно разрастается на грядках, это часто говорит о повышенной кислотности земли. Для большинства овощей такая почва не подходит, поэтому участок стоит раскислить золой, доломитовой мукой или известью.

При этом мох способен работать на пользу огороду. Его используют как натуральную мульчу: он удерживает влагу возле корней, мешает сорнякам разрастаться и постепенно делает почву более рыхлой. Особенно хорошо такой способ подходит для клубники и других ягодных культур.

Некоторые дачники добавляют верхний слой мха в почвенные смеси для орхидей и других влаголюбивых растений. А зимой им укрывают корни теплолюбивых культур, чтобы защитить от морозов и сырости. Еще мох красиво смотрится между камнями и на садовых дорожках, делая участок более уютным и естественным.

Современные исследования подтверждают еще один плюс: мох отлично впитывает пыль и загрязнения из воздуха. Поэтому его все чаще используют в экологичном оформлении садов и дворов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своем участке и заметила, что почва под клубникой стала дольше сохранять влагу даже в жару. Дополнительно она советует не собирать мох возле дорог, чтобы не занести на грядки вредные вещества и пыль.

Ранее сообщалось, что часто лук на грядке разочаровывает: перо жидкое, а сами луковицы мелкие и рыхлые. При этом все может упираться не в почву и не в полив, а в подготовку севка.

Проверено редакцией
