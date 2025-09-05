Песков призвал не ждать быстрой нормализации отношений с США Песков: процесс нормализации отношений РФ и США движется медленно

Процесс нормализации отношений РФ и США идет медленно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ВЭФ-2025. По его словам, ускорения этого процесса ждать не стоит, передают «Известия».

Процесс нормализации двусторонний российско-американских отношений идет медленно. Быстро он вряд ли может идти, потому что велика инерционность, — пояснил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе беседы с представителями так называемой коалиции желающих потребовал от европейских стран полностью прекратить закупки российской нефти. Хозяин Белого дома напомнил, что с продажи сырья РФ обеспечивает свой военно-промышленный комплекс.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже, на которой обсуждается украинский кризис. Политик провел на мероприятии лишь 20 минут. При этом ожидается, что Уиткофф будет присутствовать при звонке лидеров ЕС хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Тем временем Трамп подтвердил, что планирует и дальше действовать по урегулированию конфликта на Украине, чтобы «остановить гибель людей». При этом он не рассказал, что именно собирается делать.