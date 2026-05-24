24 мая 2026 в 13:54

«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: РИА Новости
Командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал журналистам о тяжелейших условиях работы спасателей после удара по зданию общежития. По его словам, сотрудники экстренных служб до самого последнего момента отчаянно пытались найти и вытащить живыми тех, кто оказался заблокирован под обломками, одно операцию сильно осложнял риск повторных атак ВСУ, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Мужчина признался, что лично находился на месте трагедии и успел достать троих последних выживших девочек на пятом этаже. При этом Звягинцев особо отметил, что во время проведения поисковой операции на объекте неоднократно объявлялась повторная авиационная опасность, из-за чего спасателям приходилось временно прерывать разбор конструкций.

Нам как будто специально не давали работать, забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но, несмотря на это, мы все равно на свой страх и риск продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети, — подчеркнул командир.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что более 60 детей пострадали и получили ранения в результате жестокой атаки украинских войск на здание колледжа в Старобельске. Погиб 21 ребенок.

