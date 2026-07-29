Президент Украины Владимир Зеленский развеял миф об авторитете и могуществе США по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, ни одна из сторон прошедшего в Вашингтоне диалога не стремится к миру.

Самый явный знак: встреча Трампа и Зеленского прошла с минимальным информационным освещением. Судя по всему, ни одной из сторон нечего сказать общественности и нечем похвастать. Украина упрямится и не соглашается мириться, а ведь Трамп хотел бы видеть себя миротворцем-триумфатором. Вместо этого Зеленский выставляет его беспомощным. Мощь США во многом основана на мифе об авторитете и влиянии, а Киев стремительно развенчивает его, отказываясь от мира, — высказался Толмачев.

Он предположил, что на встрече с Трампом Зеленский просил новые поставки оружия. В то же время, по словам депутата, США громко заявляют о своем стремлении к миру, но при этом продолжают спонсировать украинский конфликт.

Американцы постарались сделать все, чтобы встреча была как можно более незаметной. Насколько это возможно с учетом психологических особенностей Зеленского, который постарался воспользоваться похоронами Линдси Грэма (сенатор США. — NEWS.ru) в своих интересах. Нелегитимный президент попытался привлечь максимальное внимание и устроить торг с Трампом. Все вместе не выглядит шагами ни Киева, ни Вашингтона к миру. Однако раздражение американцев растет, и каждый лишний шаг Зеленского может приблизить его крах, — заключил Толмачев.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что визит Зеленского в Вашингтон имел две цели: сделать совместное фото с улыбающимся Трампом и получить лицензии на производство систем Patriot. По его словам, украинский президент пытается отсрочить мир, обещая его наступление благодаря новым поставкам оружия.