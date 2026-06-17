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17 июня 2026 в 10:29

Московский аэропорт временно ограничил полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — уточнили в Росавиации.

Ранее аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня около 10:06 по московскому времени.

Также сообщалось, что аэропорт Геленджика перестал обслуживать авиарейсы. Временные ограничения начали действовать 17 июня в 10:00 мск. Кроме того, работу приостанавливал аэропорт Ярославля (Туношна). Это произошло сегодня около 05:28 мск.

До этого стало известно, что Международный аэропорт Жуковский (Раменское) спустя 11 часов вернулся к штатному режиму работы. По данным Росавиации, в настоящее время воздушная гавань осуществляет прием и отправку самолетов в обычном порядке.

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