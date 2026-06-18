«Резкого скачка не будет»: эксперт о ценах на жилье, ипотеке, будущем рынка

Рынок недвижимости переживает непростые времена из-за высокой ставки и охлаждения спроса. В интервью NEWS.ru на форуме «Движение» глава Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг объяснил, почему скачка цен в 2027 году не произойдет, перечислил регионы в зоне риска и обозначил условия, при которых отрасль сможет снова ожить.

— В прошлом году вы говорили, что цены на новостройки останутся в пределах инфляции, но предупреждали о возможном скачке в 2027-м. Что изменилось в вашем прогнозе? Насколько сейчас велик этот риск и как можно его предотвратить?

— Мы надеемся на то, что резкого скачка цен не произойдет. К сожалению, это связано не с улучшением ситуации, а с обратным фактором. Когда мы прогнозировали рост цен, то ориентировались на прогноз Банка России, который в то время был актуальным, — ключевая ставка в районе 8% на следующий год. Рост цен был обусловлен оживлением спроса по рыночным программам. Сейчас мы сглаживаем этот прогноз. Я думаю, что в следующем году рынок продолжит восстановление, цены будут чуть выше инфляции, но никакого резкого скачка не случится.

— Чуть выше инфляции — это 6–7%?

— До 10%.

— Получается, что в реальном выражении жилье все-таки дешевеет?

— В этом году жилье дешевеет.

— Как долго продлится этот тренд? Когда мы увидим ощутимое для кошелька снижение цен?

— Реального снижения цен мы, скорее всего, [в ближайшее время] не увидим. Я занимаюсь этим рынком с 2008 года. Снижение в реальном выражении было микроскопическим только в 2015-м.

Глава Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг Фото: Павел Бедняков/РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости

— Вы ранее заявили, что в прошлом году застройщики прошли по краю и их финансовое положение было близко к кризисному. Сейчас ситуация улучшилась? На форуме эксперты говорили о том, что 40% игроков не выйдут на прибыль. Какие регионы сейчас находятся в самой опасной зоне?

— К таким регионам можно отнести Краснодарский край, Башкирию и Приморский край, где есть сложности с продажами. Но я не согласен с оценкой, что число проблемных застройщиков составляет 40%. Считаю, что ничего страшного для покупателей не произойдет. Все боятся раскрытия эскроу-счетов, опасаются, что деньги обесценились, а объекты не достроят. Но банку на самом деле невыгодно получать недострой на свой баланс. Скорее всего, он будет достраивать такие объекты. По крайней мере, наш банк с этим уже столкнулся по одному-двум проектам, и мы достраиваем их совершенно спокойно, отдаем квартиры людям. Поэтому я бы на месте граждан не волновался.

— Как мы видим, рыночная ипотека не умерла и начала восстанавливаться. Россияне берут кредиты и ждут снижения ставок в будущем. Кто сегодня берет ипотеку по рыночной, высокой ставке? За счет чего люди готовы платить? Это новые инвесторы или конечные пользователи?

— Это конечные пользователи. Инвестиционного спроса сейчас нет, это не самый удачный момент для покупки квартиры с целью инвестиций. Откуда люди берут деньги — точно сказать сложно. Скорее всего, они копили последние пять лет, откладывали. Кроме того, есть отрасли, в которых за последние пять лет произошли серьезное оживление и рост реальных зарплат, особенно с 2022 года. Это промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс. Люди оттуда выходят на рынок.

— Если говорить о рынке недвижимости, какая должна быть ключевая ставка, чтобы рынок задышал спокойно?

— Ниже 12%.

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