Хуснуллин перечислил факторы, влияющие на рост стоимости жилья в России Хуснуллин заявил о накопившихся вопросах к доступности жилья в России

В России накопились серьезные проблемы с доступностью жилья, решать которые необходимо через расширение градостроительного потенциала, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Выступая на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», он пояснил, что в конечной цене квадратного метра все большую долю занимают расходы на землю и возведение социальной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Есть вопросы к доступности жилья. Все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что девелоперы обязаны направлять 5% свободных квартир в новых домах на социальные нужды. Соответствующую инициативу политик направил на рассмотрение в кабинет министров РФ.

Кроме того, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал, что в стране растет спрос на корпоративное жилье. Эксперт связал эту тенденцию с нехваткой квартир на рынке и высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.