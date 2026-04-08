Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:22

Хуснуллин перечислил факторы, влияющие на рост стоимости жилья в России

Хуснуллин заявил о накопившихся вопросах к доступности жилья в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России накопились серьезные проблемы с доступностью жилья, решать которые необходимо через расширение градостроительного потенциала, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Выступая на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», он пояснил, что в конечной цене квадратного метра все большую долю занимают расходы на землю и возведение социальной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Есть вопросы к доступности жилья. Все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что девелоперы обязаны направлять 5% свободных квартир в новых домах на социальные нужды. Соответствующую инициативу политик направил на рассмотрение в кабинет министров РФ.

Кроме того, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал, что в стране растет спрос на корпоративное жилье. Эксперт связал эту тенденцию с нехваткой квартир на рынке и высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.

Власть
Россия
Марат Хуснуллин
цены на жилье
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.