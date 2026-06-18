Фон дер Ляйен и Каллас уходят на пенсию: позорный конец ненавистниц России

СМИ в последние недели сулят главе евродипломатии Кае Каллас отставку, а ее ведомству — сокращение полномочий. Параллельно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет со своего поста в 2029 году. Между двумя бюрократками существует глубокий затяжной конфликт. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказывает об истоках их противостояния, а также о том, кому и по каким причинам выгоден их уход.

Брюссельский подковерный бой

Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве ЕС сообщила о планах Германии и Франции «радикально реорганизовать» Европейскую службу внешних связей. Суть нововведений сводится к «урезанию полномочий» ее главы Каи Каллас.

В то же время Politico пишет, что ее постоянная оппонентка Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на следующий срок и покинет пост главы Еврокомиссии в 2029 году. Формальная причина — возраст: к тому моменту председателю ЕК исполнится 70 лет.

Однако руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru выразил мнение: дело в другом.

«Самое главное, по всей видимости, в том, что в нынешних условиях Евросоюзу требуется более сильный лидер со своими более четкими взглядами на будущее объединения и мир вокруг. Глава ЕК с этой ролью явно не справляется», — подчеркнул политолог.

Уход фон дер Ляйен наверняка порадует Каллас, ведь между ними давно зреет кулуарный конфликт: евробюрократки не смогли поделить полномочия. Та же газета Politico в январе писала, что глава евродипломатии в частных разговорах называет немку «диктатором».

Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В общем, институты ЕС все больше напоминают «Игру престолов». Обозреватели El Pais пишут, что в Брюсселе развернулась открытая борьба за власть, но за бюрократическими спорами решается вопрос, кто же на самом деле контролирует европейскую внешнюю политику.

Обе уйдут с позором

Со стороны процессы в Брюсселе выглядят довольно тривиально: ЕК и евродипломатия на регулярной основе покушаются на полномочия друг друга. Фон дер Ляйен хочет управлять внешней политикой Евросоюза, а Каллас — определять внутреннюю, но исходя из внешнеполитических, агрессивно-русофобских интересов. Личные амбиции тоже играют свою роль, выливаясь в глубокую взаимную неприязнь.

Посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов считает, что подобное поведение демонстрирует глубокий кризис в руководстве ЕС.

«И та и другая уйдут очень скоро и с позором. Не волнует, кто из них лучше, кто хуже», — подчеркнул дипломат.

Но свято место пусто не бывает. В интригах вокруг их должностей активно участвует Франция, которая давно пытается отвоевать у Германии статус флагмана Евросоюза. С одной стороны, Париж вместе с Берлином пытается урезать полномочия Каллас и ее ведомства. С другой — на пост фактического главы ЕС, который освободится в 2029-м, уже метит действующий французский президент Эммануэль Макрон.

Здесь против него может выступить канцлер Германии Фридрих Мерц — тоже далеко не самый популярный политик в собственной стране. Тем более Париж и Берлин много лет соревнуются в том, кто продвинет «своих» людей в брюссельские верха и одновременно захватит контроль над всей политикой Евросоюза. Каллас в этой истории, что называется, никому не жалко.

Их никто не выбирал

В разговоре с NEWS.ru политолог Антоний Киш напомнил, что никто из жителей Европы не выбирал ни Каллас, ни фон дер Ляйен на их текущие посты.

«Кая Каллас попала в руководство ЕС по квоте — ее никто не продвигал как министра иностранных дел для всего объединения. Впрочем, и выборные институты в ЕС вызывают сомнения. Фон дер Ляйен на пост главы ЕК предложил Евросовет, а потом это решение одобрил Европарламент на основании каких-то своих внутренних соображений. Такая процедура, в которой не участвуют граждане стран ЕС, все меньше этим гражданам нравится. Потому мы и видим рост числа евроскептиков, консерваторов и националистов», — заявил эксперт.

Фон дер Ляйен и Каллас Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

И если раньше такие процедуры европейцев особо не волновали, то нынешний рост негативного отношения к брюссельским боссам вызван тем, что Евросоюз в целом пытается играть не характерную для него роль, уверен Киш.

«ЕС изначально задумывался как сугубо экономическое объединение. И результаты его деятельности положительно воспринимались европейским обывателем. Но сейчас, во-первых, у ЕС все не очень хорошо с экономикой. Во-вторых, он начал превращаться в политический союз. Брюссельские бюрократы диктуют всей Европе, какую политику, внешнюю и внутреннюю, ей проводить. Кому это понравится?» — подытожил эксперт.

Конфликт между Каллас и фон дер Ляйен демонстрирует раздробленность уже не на уровне отдельных государств ЕС, а в самом руководстве организации. И для России его в целом можно считать позитивным фактором. Пока эти люди заняты своей подковерной войной, у них остается меньше ресурсов на помощь Украине.

Впрочем, не стоит и переоценивать эту ситуацию. Вряд ли антироссийский курс Брюсселя изменится, как только уйдет фон дер Ляйен, а Каллас лишится важнейших полномочий. Слишком многие в Европе на уровне национальных политических элит не могут себе позволить отказаться от упорного желания нанести России «стратегическое поражение». Скорее, расчет идет на то, что с уходом одиозных и не слишком компетентных фигур им на смену придут профессионалы, которые будут выстраивать в отношении РФ еще более вредоносную политику. Справятся ли с этим Мерц и Макрон — большой вопрос. За годы у власти они уже показали всю степень своей «компетентности».

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