В Киеве и нескольких городах Украины прогремели взрывы

В Киеве и еще ряде украинских городов прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. По данным телеканала «Общественное», в столице Украины зафиксировано как минимум два звука детонации.

Аналогичные сообщения поступают из Сум и Чернигова. Подробности о характере взрывов и возможных последствиях на данный момент не приводятся.

Ранее в городе Сумы произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на момент происшествия была объявлена на всей территории Сумской области.

Тогда же в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.