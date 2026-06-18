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18 июня 2026 в 03:39

Трамп и Макрон поборолись в Версале

Фото: Christopher Katsarov/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон привлекли внимание журналистов необычным силовым состязанием в качестве приветствия, передают РИА Новости. Это случилось во время встречи во Франции.

Трамп прибыл в Версаль на бронированном президентском автомобиле после перелета из Эвиана-ле-Бена. Французский лидер вышел встречать американского коллегу непосредственно к лимузину. При этом Макрон оставил позади супругу Брижит Макрон и направился к прибывшему президенту США.

Ранее Трамп попал в неловкую ситуацию на саммите G7 во Франции, где на видео запечатлели, как он в течение 13 секунд не отпускал руку первой леди Брижит Макрон. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X отметил, что крепкое рукопожатие досталось жене французского президента вместо самого Эммануэля Макрона.

Также на саммите G7 журналисты зафиксировали разговор Макрона и Зеленского о взаимодействии с Трампом. Лидеры Украины и Франции обсуждали сессию G7 по поддержке Киева с участием американского президента, а также стратегию на фоне возможного усиления роли Вашингтона в переговорном процессе по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

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Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
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