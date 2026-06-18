В деле Трабера появились новые задержанные По делу Трабера о заказных убийствах задержали еще двух человек

Правоохранительные органы провели задержание еще двух человек по уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого ранее был арестован бизнесмен Илья Трабер, передает ТАСС. На данный момент информация об их процессуальном статусе отсутствует.

В рамках настоящего уголовного дела задержаны еще два человека, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Позже стало известно, что силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники ФСБ нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

Кроме того, следствие считает, что у бизнесмена Ильи Трабера был сообщник по делу об убийстве. Речь идет о двукратном чемпионе России по боксу Алисултане Надирбекове.