Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 03:54

В деле Трабера появились новые задержанные

По делу Трабера о заказных убийствах задержали еще двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранительные органы провели задержание еще двух человек по уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого ранее был арестован бизнесмен Илья Трабер, передает ТАСС. На данный момент информация об их процессуальном статусе отсутствует.

В рамках настоящего уголовного дела задержаны еще два человека, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Позже стало известно, что силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники ФСБ нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

Кроме того, следствие считает, что у бизнесмена Ильи Трабера был сообщник по делу об убийстве. Речь идет о двукратном чемпионе России по боксу Алисултане Надирбекове.

Общество
задержания
убийства
Илья Трабер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отвратительный шабаш»: в посольстве РФ высказались о выставке Eurosatory
Основатель «Азбуки» Максим Крютченко умер на 57-м году жизни
Футболиста Ваи арестовали перед ЧМ-2026
В МИД заметили странности в предложениях Украины о мире
Сразу три крупных российских аэропорта попали под ограничения
Тим Кук предупредил о повышении цен на Apple
В ЕС минируют суда, идущие в РФ: как уничтожить диверсантов раз и навсегда
Один из главных аэропортов России закрылся
В деле Трабера появились новые задержанные
Трамп и Макрон поборолись в Версале
В аэропортах Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Италии заявили о переломной ситуации в зоне СВО
Судьба рейса из Сочи решилась спустя несколько часов ожидания
В аэропорту Нижнекамска временно ограничили полеты
«Резкого скачка не будет»: эксперт о ценах на жилье, ипотеке, будущем рынка
Иран заявил, что не будет вывозить обогащенный уран из страны
Дмитриев раскрыл, что происходит с британскими СМИ
В Киеве и нескольких городах Украины прогремели взрывы
Меморандум США и Ирана получил подписи лидеров двух стран
Автобус с пассажирами после атаки БПЛА пересек границу страны
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.