Судьба рейса из Сочи решилась спустя несколько часов ожидания Smartavia отправила резервный борт с пассажирами рейса Сочи — Архангельск

Пассажиры рейса авиакомпании Smartavia, следовавшего из Сочи в Архангельск, отправились в пункт назначения на резервном воздушном судне, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что пассажиры вылетели другим воздушным судном.

Пассажиры рейса 5N164 Сочи — Архангельск вылетели на резервном воздушном судне в аэропорт назначения, — говорится в сообщении.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, экипаж принял решение прервать полет и направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.

Тогда же стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

Позже Следственный комитет России начал процессуальную проверку пассажирского самолета в аэропорту Сочи. Она проводится в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отметили в ведомстве.