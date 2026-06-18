В аэропортах Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Пензы, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Ограничения затронули аэропорт Гагарин в Саратове, а также аэропорт Пензы.

Аэропорты Саратова (Гагарин), Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В то же время аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня около 10:06 по московскому времени.

Также сообщалось, что аэропорт Геленджика перестал обслуживать авиарейсы. Временные ограничения начали действовать 17 июня в 10:00 мск. Кроме того, работу приостанавливал аэропорт Ярославля (Туношна). Это произошло сегодня около 05:28 мск.