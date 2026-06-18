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18 июня 2026 в 01:33

«Совершенно секретно»: документ Сталина ушел с молотка за тысячи долларов

На аукционе продали документ с подписью Сталина за $13 764

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Документ с подписью Иосифа Сталина был выставлен на торги и продан на аукционе RR Auction за $13 764 (около 1 млн рублей). Речь идет о материале периода Второй мировой войны, датированном сентябрем 1944 года.

В документе отмечается его секретный статус и сведения, связанные с оборонительными мерами в отношении ряда городов Восточной Европы. Также в тексте содержалась информация о вооружениях и подпись Сталина, выполненная синим карандашом.

Ранее в парижском Hôtel Drouot аукционного дома Giquello на торги была выставлена первая в мире сумка из кожи тираннозавра, выращенной в лаборатории. Начальная оценка лота составила от €300 тыс. до €500 тыс. (от 24,9 млн до 41,5 млн рублей).

До этого первое издание романа Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которое в 1997 году стоило £4,99 (примерно $13), было продано в Англии за £17 тыс. (около $23 тыс.). Экземпляр в мягком переплете принадлежал книжному рецензенту Катрине Макникол из Эдинбурга. Книга в упаковке пролежала на чердаке почти 30 лет, пока женщина не решила избавиться от накопленных вещей.

Общество
аукционы
Иосиф Сталин
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