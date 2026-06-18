Автобус с пассажирами после атаки БПЛА пересек границу страны Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пересек границу с Белоруссией

Автобус с гражданами Белоруссии, не пострадавшими после атаки беспилотников в Брянской области, пересек государственную границу, сообщили в Гомельском облисполкоме. Сейчас пассажиры находятся под Гомелем.

В автобусе находятся дети и взрослые, отметили в ведомстве. Они направляются домой, где их ждут близкие и родственники.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и это особенно очевидно на фоне недавней атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Дипломат подчеркнул, что отсутствие достаточной реакции и санкционных мер лишь усиливает дерзость украинской стороны.

Кроме того, всего в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. МИД Белоруссии расценил атаку на транспортное средство со школьниками как террористический акт.