США и Ирана подписали соглашение о прекращении войны Axios: меморандум США и Ирана о прекращении войны вступил в силу

Администрация США считает, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном вступил в силу сразу после его подписания в электронном формате, сообщил в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.По информации журналиста, соответствующие данные ему предоставили американские чиновники.

В среду вечером, 17 июня, представители США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является прекращение войны. Процедура подписания документа проходила в электронном виде.

Ранее стало известно, что администрация Вашингтона планирует подписать меморандум с Ираном в течение 48 часов, заявил президент США Дональд Трамп. Он не ответил, где именно это произойдет.

Однако американский лидер заявил, что документ полностью подготовлен. Он также опроверг сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда на сумму $300 млрд (около 21,6 трлн рублей), который якобы должен был стать частью договоренностей по урегулированию конфликта с Ираном.