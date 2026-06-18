Массовая атака дронов на Москву ночью 18 июня: повреждения «Садовода» и НПЗ

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников массово атаковали Москву в ночь на чертверг, 18 июня. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Москву ночью 18 июня

Около 04:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 15 вражеских беспилотников, которые летели в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты.

«15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Позднее стало известно, что число сбитых дронов достигло 42.

В районе торгового центра «Садовод» в Москве зафиксированы незначительные повреждения в результате падения обломков беспилотников, сообщил Собянин. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки дронов на столицу и уничтожила еще пять целей.

«На месте падения обломков на территории торгового центра „Садовод“ зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

По его словам, часть летательных аппаратов удалось перехватить, однако несколько беспилотников достигли также Московского нефтеперерабатывающего завода.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 18 июня

В результате атаки беспилотников на город Гуково в Ростовской области погиб один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, добавил он. Также поврежден тепловоз и произошли возгорания на двух коммерческих объектах.

«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые», — написал Слюсарь.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, а медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.

Также четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранения получили жители нескольких населенных пунктов республики, добавил он.

На трассе Донецк — Мариуполь у поворота к селу Березовому пострадал мужчина 1970 года рождения. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший зарегистрирован в Петровском районе Донецка. Ранения получил мужчина 1976 года рождения. В Волновахе в результате атаки беспилотника пострадали двое мужчин 1964 и 1986 годов рождения.

Читайте также:

«Гиацинт-Б» разгромил ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июня

Инцидент с самолетом Smartavia над Черным морем: что случилось, причины