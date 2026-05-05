05 мая 2026 в 06:45

Посадите семенами в мае — и этот цветок вырастет в цветущий куст из тысячи «солнышек»

Диморфотека — это яркий африканский цветок, который станет настоящей находкой для дачи благодаря своей невероятной жизнестойкости и простоте в уходе.

Диморфотека прекрасно переносит палящее солнце, порывистый ветер и резкие перепады температур, и даже пыльные бури ей нипочем. Еще одно важное достоинство — вы сможете забыть о постоянных подкормках, растение прекрасно растет даже на бедных, песчаных и каменистых почвах.

Цветение диморфотеки напоминает крупные, до 7–8 см в диаметре, блестящие соцветия-«солнышки», которые в солнечный день раскрываются во всей красе, а к вечеру или в дождь закрываются, чтобы сохранить пыльцу. Палитра оттенков очень широка: вы можете выбрать сорта с белыми, розовыми, сиреневыми, ярко-оранжевыми, желтыми и абрикосовыми цветами, часто с контрастным темным центром.

Семена можно сеять прямо в открытый грунт во второй половине мая, когда земля достаточно прогреется. Выберите самое солнечное место и рассыпьте семена по поверхности, слегка присыпав песком. Всходы появятся через 10–14 дней, после чего их нужно проредить, оставив расстояние 15–20 см между растениями.

Правозащитник оценил идею создать федеральный реестр домашних животных
Москвичам рассказали, задержатся ли в столице майские холода
На одном кусте — и розовые, и пурпурные, и лиловые огоньки. Многолетник с цветами-колокольчиками до 5 см
На одном стебле 30 абрикосовых соцветий. Многолетник-фейерверк для королевского сада
Дарья Иванова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

