Посадите семенами в мае — и этот цветок вырастет в цветущий куст из тысячи «солнышек»

Диморфотека — это яркий африканский цветок, который станет настоящей находкой для дачи благодаря своей невероятной жизнестойкости и простоте в уходе.

Диморфотека прекрасно переносит палящее солнце, порывистый ветер и резкие перепады температур, и даже пыльные бури ей нипочем. Еще одно важное достоинство — вы сможете забыть о постоянных подкормках, растение прекрасно растет даже на бедных, песчаных и каменистых почвах.

Цветение диморфотеки напоминает крупные, до 7–8 см в диаметре, блестящие соцветия-«солнышки», которые в солнечный день раскрываются во всей красе, а к вечеру или в дождь закрываются, чтобы сохранить пыльцу. Палитра оттенков очень широка: вы можете выбрать сорта с белыми, розовыми, сиреневыми, ярко-оранжевыми, желтыми и абрикосовыми цветами, часто с контрастным темным центром.

Семена можно сеять прямо в открытый грунт во второй половине мая, когда земля достаточно прогреется. Выберите самое солнечное место и рассыпьте семена по поверхности, слегка присыпав песком. Всходы появятся через 10–14 дней, после чего их нужно проредить, оставив расстояние 15–20 см между растениями.

