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08 июня 2026 в 14:00

Сажаете эту «жемчужину Мадонны» — и она окутывает сад пьянящим ароматом с цветами до 12 см: цветок-сказка

Фото: D-NEWS.ru
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Лилия кандидум, или лилия Мадонны, — это не просто цветок, а живая легенда, изображенная еще на фресках древних минойских дворцов, покорившая сердца садоводов своим ослепительным цветением и пьянящим ароматом.

В отличие от других лилий, кандидум цветет в июне — июле, после чего наземная часть полностью отмирает, уходя на летний покой, а в начале сентября из земли появляется зимующая розетка вечнозеленых листьев, которая украшает сад даже под снегом.

Белоснежные воронковидные цветки диаметром до 12 см собраны в кистевидные соцветия по 5–10 штук на прочных цветоносах высотой 80–120 см, не требующих подвязки, и источают сильный сладковатый аромат, который особенно усиливается к вечеру, наполняя весь сад волшебством.

Сажать лилию кандидум нужно строго в конце августа — начале сентября, так как она не переносит весенней посадки: луковицы углубляют всего на 2–4 см от верхушки до поверхности почвы, на дно ямки насыпая песок и золу для дренажа. Расстояние между луковицами — 15–20 см.

Ранее был назван многолетник-хамелеон: на одном кусте распускаются розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия.

Проверено редакцией
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