Сладкая, как мед, и крупная, как кулак: чем и когда подкормить клубнику весной — схема для ленивых

Чтобы клубника радовала крупными, сладкими ягодами и обильным урожаем, ее нужно подкормить всего три раза за весну, но строго в определенные сроки.

Первая подкормка проводится сразу после таяния снега, когда на кустиках начинают отрастать молодые листочки. В это время клубнике нужен азот для наращивания мощной зеленой массы.

Лучше всего использовать раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), проливая по 0,5 литра под каждый куст. Также подойдет аммиачная селитра (столовая ложка на 10 л воды).

Вторая подкормка проводится в период выдвижения цветоносов, до начала цветения. Здесь клубнике требуются калий и фосфор для образования крупных ягод. Идеальный вариант — монофосфат калия (столовая ложка на 10 л воды) или зольный настой (стакан золы на ведро воды).

Третья подкормка делается сразу после цветения, когда начинают завязываться ягодки. В этот период хорошо сработает комплексное удобрение с микроэлементами или опрыскивание раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Соблюдая эту схему для ленивых, вы обеспечите себя ведрами клубники, которая будет сладкой, как мед, и крупной, как кулак.

