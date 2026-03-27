27 марта 2026 в 20:31

Сладкая, как мед, и крупная, как кулак: чем и когда подкормить клубнику весной — схема для ленивых

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы клубника радовала крупными, сладкими ягодами и обильным урожаем, ее нужно подкормить всего три раза за весну, но строго в определенные сроки.

Первая подкормка проводится сразу после таяния снега, когда на кустиках начинают отрастать молодые листочки. В это время клубнике нужен азот для наращивания мощной зеленой массы.

Лучше всего использовать раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), проливая по 0,5 литра под каждый куст. Также подойдет аммиачная селитра (столовая ложка на 10 л воды).

Вторая подкормка проводится в период выдвижения цветоносов, до начала цветения. Здесь клубнике требуются калий и фосфор для образования крупных ягод. Идеальный вариант — монофосфат калия (столовая ложка на 10 л воды) или зольный настой (стакан золы на ведро воды).

Третья подкормка делается сразу после цветения, когда начинают завязываться ягодки. В этот период хорошо сработает комплексное удобрение с микроэлементами или опрыскивание раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Соблюдая эту схему для ленивых, вы обеспечите себя ведрами клубники, которая будет сладкой, как мед, и крупной, как кулак.

Ранее стало известно, чем обработать участок от слизней, муравьев, тли и проволочника.

Проверено редакцией
Клубничка вне закона: вас будут ненавидеть за этот урожай все соседи в СНТ
К чему снится клубника женщине и мужчине: полный сонник
Забыли о кетчупах и других соусах из магазина. Этот вишневый превратит любое жаркое в ресторанное блюдо
Море малины без жуков: как только появились листочки на кустиках, сразу лью это удобрение
Из чего сделать клумбу: от текстильных грядок до дизайнерских решений — классные варианты
Дарья Иванова
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
