В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный

С 1 января 2026 года самозанятые могут оформить оплачиваемый больничный лист, если зарегистрируются в Социальном фонде и начнут платить страховые взносы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что для этого нужно заключить договор через приложение «Мой налог», «Госуслуги» или лично в отделении СФР.

Право на пособие возникает после шести месяцев регулярной уплаты взносов. Размер взносов зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей — ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 рублей соответственно. Сумма пособия зависит от трех факторов: среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и продолжительности болезни. Для больничных в 2026 году расчетный период — 2024 и 2025 годы. В 2026 году максимальный средний дневной заработок вырос до 6827,40 рубля. Это связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов: в 2024 году она составляла 2 225 000 рублей, в 2025-м — 2 759 000. Минимальный порог — 890,73 рубля в день, он рассчитывается исходя из нового МРОТ в 27 093 рубля, ― сказал Чаплин.

Парламентарий напомнил, что размер пособия напрямую зависит от страхового стажа. При стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, до пяти лет — 60%, уточнил он. Для тех, у кого стаж меньше полугода или не было заработка в расчетном периоде, пособие считают по МРОТ, сказал депутат.

Оформление больничного в 2026 году происходит только в электронном виде через систему электронных листков нетрудоспособности. Врач открывает ЭЛН в лицензированном медучреждении, данные автоматически поступают в Социальный фонд и работодателю. Гражданин может отслеживать статус больничного в личном кабинете на «Госуслугах». Работодатель компенсирует первые три дня болезни сотрудника, остальные дни — Социальный фонд. Исключение — больничные по уходу за ребенком, беременности и родам, травмам на производстве — они с первого дня оплачиваются за счет СФР, — добавил Чаплин.

Он отметил, что пособие выплачивается в ближайший день зарплаты. Для часто болеющих граждан вводится особый порядок: новый больничный лист выдают только на пять дней, а продлевают его по решению врачебной комиссии, резюмировал Чаплин.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до десяти месяцев из-за недомогания, а при серьезном недомогании — до 12 месяцев. Во время этого периода работник получает пособие, а срок лечения контролируется медиками и врачебной комиссией.