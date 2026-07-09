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09 июля 2026 в 14:26

Юрист рассказал, как государство компенсирует расходы на похороны

Юрист Русяев: государство возмещает до 16,3 тыс. рублей на погребальные расходы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Государство может предоставить компенсацию в размере до 16,3 тыс. рублей в случае несения расходов на погребение, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, вместо выплат можно подать заявление на предоставление безвозмездного набора услуг.

Организация похорон в России обходится в десятки тысяч рублей, закон о погребении 1996 года предусматривает для таких ситуаций социальное пособие. Это фиксированная мера поддержки, размер которой никак не привязан к реальным тратам. С 1 февраля 2026 года федеральная сумма составляет 9678,63 рубля, а в местностях с районными коэффициентами она выше. Чек из ритуального агентства на 80 тыс. рублей права на большее не дает, выплата останется прежней. Регионы вправе добавлять собственные суммы, в Москве, например, действует доплата 16 310 рублей для неработавших умерших, постоянно проживавших в столице, — поделился Русяев.

Он отметил, что пособие может получить любой человек, который фактически организовал похороны, родство при этом не имеет значения. По словам юриста, деньги выплачиваются единоразово, а заявление нужно подать в течение шести месяцев после государственной регистрации смерти. Правозащитник подчеркнул, что обращаться за выплатой следует в Социальный фонд.

У денежной выплаты есть альтернатива в натуральной форме. Статья 9 закона гарантирует безвозмездный набор услуг. В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела на кладбище или в крематорий и само захоронение либо кремация с выдачей урны. Эти услуги оказывает специализированная похоронная служба по выписке из Социального фонда, и выбрать можно лишь один вариант. Тот, кто взял бесплатный набор, денежное пособие уже не получает. Все, что заказано сверх перечня, от отпевания до оркестра, оплачивается из кармана организатора похорон, — заключил Русяев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в России ускорят процесс оформления социальных выплат. По его словам, с 1 июля Социальный фонд начнет использовать данные из индивидуальных лицевых счетов граждан для расчета больничных и пособий.

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