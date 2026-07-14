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14 июля 2026 в 16:36

Психиатр посоветовала, как не переживать из-за отсутствия денег на отпуск

Психиатр Калюжная: при отсутствии денег на отпуск нужно переключить внимание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При отсутствии денег на отпуск нужно переключить внимание, а не зацикливаться на чувстве вины, посоветовала психиатр Марина Калюжная. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что важно думать о том, какие есть альтернативы для отдыха. Она предупредила, что отпуск — это физиологическая потребность нервной системы в восстановлении, поэтому нельзя тратить его на расстройства. Психиатр обратила внимание, что из-за чувства вины повышается кортизол, негативно влияющий на сон состояние здоровья.

Могу посоветовать переключить фокус. Важно говорить себе не «я виноват, что нет денег», а мыслить так: «что в моих силах сделать прямо сейчас для восстановления», — заключила Калюжная.

Ранее юрист Валентина Захаренкова рассказала, что устные договоренности с работодателем о сроках отпуска не имеют юридической силы — даты необходимо подтверждать документально. По словам эксперта, без письменного заявления с резолюцией руководителя работнику будет крайне сложно доказать свою правоту в случае спора.

Общество
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